Stranger Things: Noah Schnapp explica por que Will ainda não se assumiu gay

Mesmo o irmão de Will, Jonathan, interpretado por Charlie Heaton, hesita em perguntar abertamente a Will sobre seus sentimentos em relação a Mike depois de vê-lo chorar na van. "Jonathan está falando com ele em código", disse Noah. "É a maneira perfeita de dizer a alguém como Will que ele se importa com ele e que o aceita não importa o que aconteça. Acho que foi realmente saudável."

Além de uma cena de revelação, Noah espera que os fãs obtenham respostas para a estranha conexão mental de Will com Vecna. É uma pergunta que está em sua mente desde a primeira temporada. "Eu só quero ver tudo se encaixar e dar certo", disse ele. "Então, estou animado para ver o que acontece."

Stranger Things está disponível na Netflix.