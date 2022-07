Zendaya não vai cozinhar "nunca mais" após cortar dedo e levar pontos

A atriz de Euphoria recentemente cortou acidentalmente um de seus dedos enquanto tentava preparar algo para comer, levando-a a procurar atendimento médico. "Veja agora... é por isso que eu não cozinho", ela escreveu no Instagram no dia 13 de julho, ao lado de uma foto de seu dedo ensanguentado envolto em gaze e um curativo.

E embora ela tenha recebido pontos, ela permaneceu de bom humor, compartilhando uma foto (ao lado do assistente Darnell Appling): "Os primeiros pontos da bebê lol. Nunca mais vou cozinhar".

Até mesmo Darnell achou um pouco de humor no incidente. "Nunca há um momento de tédio com @zendaya, sem trocadilhos", escreveu ele no Instagram. "Querido Deus, me ajude a manter essa pequena garota segura porque ela é muito desajeitada."

Veja as fotos no vídeo acima!