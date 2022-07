Travis Scott se transforma em professor de Ciências de Stormi

No início do vídeo, Travis acompanhou Stormi no primeiro passo, dizendo para colocar "água". A cientista Stormi então adicionou várias gotas de corante alimentar à mistura dentro do vulcão – mas elas ainda não estavam prontas.

Logo antes de Stormi adicionar o último ingrediente à mistura, o rapper de "goosebumps" fez uma pausa para um momento de ensino.

"Espera, como se chama quando está dentro do vulcão?", Travis perguntou, ao que Stormi respondeu: "Magma".

Travis então perguntou o que o magma se torna quando sai do vulcão. "Lava quente", ela declarou com confiança.

Depois de completar o projeto, Stormi riu enquanto Travis dizia, "Ooooh", à medida que a "lava quente" escorria do vulcão.

Este pode ser o primeiro TikTok científico de Stormi, mas não é a estreia da pequena no aplicativo. A criança já apareceu em vários posts de sua mãe e, recentemente, ela fez seu primeiro TikTok.