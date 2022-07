Juíza ordena que pai de Britney Spears preste depoimento e entregue registros de vigilância

Sua declaração continuou: "Pedimos novamente um senso de decência do Sr. Spears. Ele foi suspenso e a tutela acabou. Ele declara 'amar' sua filha. Se isso fosse verdade, ele faria a coisa certa, e mimplesmente seguiria em frente. Isso é o que qualquer pai decente e amoroso faria. Ele ainda tem essa chance e esperamos que ele dê atenção a isso."

A equipe jurídica de Jamie solicitou que Britney também prestasse depoimento. No entanto, sua equipe recuou, alegando que iria "retraumatizar" Britney. A juíza não tomou uma decisão final sobre isso e disse que precisava de mais tempo para considerar os argumentos de ambas as equipes jurídicas, adiando sua decisão até 27 de julho.

As alegações de vigilância decorrem de "Controlling Britney Spears", um episódio de 2021 da série documental do The New York Times Presents, no qual um ex-membro da equipe de segurança de Britney alegou que seu pai monitorou seu telefone e grampeou seu quarto com "uma gravação de áudio dispositivo" sem o seu conhecimento.

Na época, o advogado de Britney, Mathew Rosengart, disse ao Times que as acusações "devem ser investigadas de forma completa e agressiva".