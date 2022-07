Descubra quantos quilos David Harbour perdeu para 4ª temporada de Stranger Things

Instagram

A dupla se casou em Las Vegas um ano depois, com as duas filhas de Lily servindo como testemunhas. Eles celebraram suas núpcias com um jantar gorduroso no In 'N Out, onde compartilharam algumas fotos de si mesmos em seus looks de casamento. "Em um casamento oficializado pelo próprio rei, a princesa do povo se casou com seu devotado, nascido baixo, mas gentil titular de cartão de crédito em uma bela cerimônia iluminada pelos céus cinzentos, cortesia de um estado em chamas a quilômetros de distância no meio de uma pandemia global", ele escreveu na legenda do anúncio. "Refrescos foram servidos em uma pequena recepção."

