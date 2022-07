Sophie Turner dá à luz segunda filha com Joe Jonas

O casal deu as boas-vindas ao segundo filho juntos, representantes de ambas as estrelas confirmaram à People nesta quinta-feira, 14 de julho, compartilhando que "Joe e Sophie estão felizes em anunciar a chegada de sua filha".

Joe e Sophie, que se casaram em Las Vegas em 2019, deram as boas-vindas à filha Willa em julho de 2020.

Willa agora tem oficialmente o status de irmã mais velha com a chegada da segunda bebê, que Sophie confirmou estar a caminho em maio.

"É o que a vida significa para mim – criar a próxima geração", disse ela à Elle UK para a edição de junho de 2022. "A melhor coisa da vida é ver minha filha se fortalecendo. Estamos muito animados por expandir a família. É a melhor bênção de todas."

A estrela de Game of Thrones fez várias aparições públicas durante sua última gravidez, exibindo seu estilo chique de maternidade em uma festa do Oscar em março e no Met Gala 2022 em maio.