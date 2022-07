Regé-Jean Page defende Florence Pugh após atriz ser criticada por vestido transparente

Depois que Florence Pugh disparou contra as pessoas que a criticaram por usar um vestido Valentino transparente, a estrela de Bridgerton foi ao Instagram para pedir a seus companheiros que fizessem melhor.

Veja o que o astro disse no vídeo acima!

No dia 8 de julho, Pugh chamou a atenção no desfile da Valentino Haute Couture Outono/Inverno 2022, em Roma, usando um vestido de tule rosa choque, que expôs seus mamilos. Depois de receber uma série de comentários "vulgares", a jovem de 26 anos respondeu com uma longa mensagem no Instagram mandando um recado às pessoas que disseram que ela deveria estar "envergonhada" por seu corpo.