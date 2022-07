Por que Khloé Kardashian e Tristan Thompson mantiveram 2º filho em segredo por meses

Olhando para trás

No meio do processo, Khloé se viu refletindo dolorosamente sobre seu relacionamento intermitente com Tristan, que começou em 2016. "Estou repetindo cada evento. Cada grande gesto. Cada viagem. Cada encontro. Cada seja lá o que for. Tudo isso era uma mentira", disse ela no confessionário. "Deus, como você foi capaz de não dizer alguma coisa? Eu não me sinto realmente no meu próprio corpo. Que essas coisas estão acontecendo. Que eu estou apenas passando pelos movimentos. Mas, quero dizer, quando as coisas acontecem com você, algumas vezes, você meio que se torna imune a elas, o que é muito triste."