Khloé Kardashian e ex Tristan Thompson esperam 2º filho através de barriga de aluguel

A estrela de The Kardashians, de 38 anos, e o jogador do Chicago Bulls, de 31 anos, estão esperando seu segundo bebê juntos por meio de uma barriga de aluguel, várias fontes confirmam ao E! News. Os dois já são pais de True Thompson, de 4 anos.

"Podemos confirmar que True terá um irmão que foi concebido em novembro", disse um representante de Khloé ao E! News. "Khloé está incrivelmente grata à extraordinária barriga de aluguel por uma bênção tão linda. Gostaríamos de pedir gentileza e privacidade para que Khloé possa se concentrar em sua família".

No entanto, isso não significa que a dupla reatou, uma fonte próxima à dona da Good American disse ao E!. Na verdade, seis meses após o escândalo de paternidade de Tristan, "eles não falaram fora questões de co-parentalidade", acrescentou a fonte. "O bebê foi concebido por meio de uma barriga de aluguel antes de ser revelado à Khloé e ao público que Tristan teria um bebê com outra pessoa em dezembro". (A estrela da NBA deu as boas-vindas a Theo com Maralee Nichols no ano passado. Ele também é pai de Prince, de 5 anos, com a ex Jordan Craig.)