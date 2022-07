Juíza nega pedido de Amber Heard para anular julgamento de Johnny Depp

O pedido da atriz de Aquaman para anular julgamento no caso de difamação apresentado por seu ex-marido, no qual um júri da Virgínia decidiu a favor de Depp, foi negado, de acordo com documentos judiciais obtidos pelo E! News. Em uma nova ordem datada de 13 de julho, a juíza do Tribunal de Justiça do Condado de Fairfax, Penney Azcarate, rejeitou o argumento de Heard de que ela não recebeu um julgamento justo depois que um jurado supostamente serviu no júri sem ser convocado, alegando que não havia "nenhuma evidência de fraude ou irregularidade" que justifica a anulação do julgamento.

Além disso, Azcarate - que presidiu o julgamento de seis semanas de Depp contra Heard - afirmou em sua decisão que o jurado em questão foi "examinado pelo Tribunal nos autos e cumpriu os requisitos legais para o serviço", assim como questionado e aprovado pelas equipes jurídicas de Heard e Depp antes do julgamento. A juíza também escreveu que a lista do júri foi fornecida ao advogado de Heard cinco dias antes do julgamento, para que a atriz "tivesse todas as oportunidades de se opor ou se pronunciar sobre o assunto".

"O jurado foi examinado, sentou-se para todo o júri, deliberou e chegou a um veredicto", diziam os documentos. "A única evidência perante este Tribunal é que este jurado e todos os jurados seguiram seus juramentos, as instruções do Tribunal e as ordens. Este Tribunal está vinculado à decisão competente do júri."