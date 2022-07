Lea Michele faz tributo a Cory Monteith no 9º aniversário de sua morte

"Sinto que, para mim, pessoalmente, perdi duas pessoas: Cory e Finn", Lea compartilhou em outubro de 2013. "Tivemos um lindo memorial para Cory no auditório e alguns membros do elenco cantaram e as pessoas falaram sobre ele. Parecia certo fazer a mesma coisa por Finn."

A estrela de Funny Girl acrescentou: "Não havia um homem melhor do que Cory, então pelo tempo que passamos juntos me considero muito sortuda".