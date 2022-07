Selena Gomez prova que é a melhor babá ao levar filha de Jessica Simpson a show

O evento contou com um acampamento misturado com a paixão de North por efeitos especiais, de acordo com a mãe Kim Kardashian.

"Levamos cerca de oito crianças, oito meninas e fomos acampar no deserto", disse Kim no The Tonight Show no mês passado. "E ela queria que fosse realmente assustador e queria aquelas cabeças de manequim. E ela ensinou a todos - havia uma aula inteira que ela ensinou a seus amigos como fazer feridas e cicatrizes de efeitos especiais."