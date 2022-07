Pete Davidson diz que está "animado" para ter filhos: "Meu sonho"

"Minha coisa favorita de todos os tempos, que ainda não consegui, é que quero ter um filho", disse o ator de 28 anos ao apresentador Kevin Hart, em um vídeo da segunda temporada de Hart to Heart, da Peacock. "Isso é tipo meu sonho."

Animado para chegar a "aquele capítulo" da vida, Pete - que está namorando Kim Kardashian desde novembro de 2021 - acrescentou: "É o tipo de coisa no qual estou me preparando agora, tentando ser tão bom quanto posso e desenvolver e melhorar, para que, quando isso acontecer, seja mais fácil."

Pete então relembrou de seu pai, Scott Davidson, que ele perdeu muito jovem no 11 de setembro. "Minha infância não foi ótima", lembrou a estrela de The King of Staten Island. "Papai faleceu cedo, mãe solteira [Amy Waters Davidson], minha irmã mais nova [Casey Davidson] simplesmente não lidou bem com isso - minha irmã tinha 2, 3 anos. Então, foi como um pesadelo do caral**".