Descubra como Zendaya fez história com sua indicações no Emmy 2022

Após sua indicação, Zendaya se pronunciou no Instagram para dizer que fazer a série com "pessoas incrivelmente talentosas" foi "um destaque da minha vida".

"Não tenho palavras para expressar o amor e a gratidão que sinto agora", escreveu Zendaya em 12 de julho. "Tudo o que posso fazer é dizer obrigada com todo meu coração! Obrigada a todos que se conectaram com nossa série, é uma honra compartilhar isso com vocês."

No entanto, a estrela tem uma forte concorrência na categoria de Melhor Atriz, que também inclui Jodie Comer (Killing Eve), Sandra Oh (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Reese Witherspoon (The Morning Show).