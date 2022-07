Por que Pete Davidson e Kanye West podem ficar cara a cara no Emmy 2022

Kanye respondeu: "Oh, você está usando palavrões. Onde você está agora?" Então Pete disse: "Na cama com sua esposa", junto com uma selfie mostrando-o sem camisa deitado em uma cama.

Em um vídeo postado no Instagram, o rapper falou sobre as mensagens. "O namorado me manda uma mensagem, me antagonizando, se gabando de estar na cama com minha esposa", disse ele no post, que mais tarde foi deletado. "Eu pensei, quem está cuidando dos meus filhos se ele está me mandando mensagens, se gabando de estar na cama com minha esposa?"

O Emmy Awards 2022 será transmitido ao vivo no dia 12 de setembro na NBC e será transmitido ao vivo no Peacock.

(O E!, NBC e Peacock fazem parte da família NBCUniversal.)