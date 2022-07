Veja tatuagem de Jasmine e Aladdin que Pete Davidson fez em homenagem à Kim Kardashian

Apesar dessas demonstrações públicas de afeto e algumas outras fotos do Instagram e de dates, Kim e Pete conseguiram manter um pouco seu relacionamento privado (embora, com base em um novo teaser, pareça que ele faz uma aparição na segunda temporada de The Kardashians).

"Eu acho que estou segurando, sabe, um pouco mais perto do meu coração em certos aspectos do meu relacionamento com Pete", disse Kim em um episódio de abril do podcast Making Space With Hoda Kotb, "e é bom só para saber que, tipo, temos essa conexão e temos nossa pequena bolha de um mundo de relacionamentos em que vivemos, que muitas pessoas não conhecem."