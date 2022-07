Lea Michele é confirmada em Funny Girl, na Broadway, após saída de Beanie Feldstein

Embora Feldstein não tenha entrado em detalhes, ela observou que seu último show seria no final deste mês. Tanto ela quanto Lynch estavam originalmente programadas para estrelar a produção até 25 de setembro. Julie Benko interpretará Fanny após a partida de Feldstein e antes da chegada de Michele, de 1º de agosto a 4 de setembro. O último show de Lynch será em 4 de setembro.

Mesmo que Feldstein esteja saindo cedo, ela lembrou com carinho de seu tempo na produção.

"Nunca esquecerei essa experiência e, do fundo do meu coração, quero agradecer a cada pessoa que veio ao August Wilson, pelo amor e apoio que você mostrou a mim e ao nosso incrível elenco e equipe", continuou a estrela de Booksmart. "As pessoas com quem tive a grande alegria de trazer à vida todas as noites, dentro e fora do palco, são todos humanos notavelmente talentosos e excepcionais e espero que você continue se juntando a eles na Henry Street depois que eu partir em 31 de julho".