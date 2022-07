Veja reação de Pete Davidson após Kim Kardashian convidá-lo para tomar banho

A cofundadora da Good American deixa isso bem claro no primeiro teaser, lançado em 11 de julho, da segunda temporada de The Kardashians, do Hulu, que estreia em 22 de setembro.

"Eu acredito no amor", afirma Khloé em uma voz. "Quando você ama, você sabe que está vivo. Você tem esses sentimentos." Este comentário levantou as sobrancelhas desde que Koko anunciou recentemente que não está "vendo uma alma" e se concentrando em si mesma, em meio a relatos de que está namorando um investidor de private equity após sua separação de Tristan Thompson.

Falando da palavra com A, o relacionamento de Kim Kardashian com Pete Davidson do Saturday Night Live continua a esquentar. No trailer, ela diz: "A vida é boa".

"Eu tenho um novo namorado", continua Kim. "Estou apenas me divertindo muito." Enquanto ela está se arrumando em uma cena, ela chama Pete, perguntando: "Querido, você quer tomar banho comigo bem rápido?"

