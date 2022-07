Jennifer Lopez revela que se sentiu "fisicamente paralisada" durante ataque de pânico

Entre lançar músicas no topo das paradas, estrelar alguns dos filmes mais amados e construir um império de beleza, J.Lo provou várias vezes que ela é uma força na indústria. Mas mesmo a estrela admitiu que precisa de uma pausa, compartilhando em seu boletim informativo, On The JLO que, "Ninguém é pego nessa corrida de ratos mais do que eu".

A estrela de As Golpistas discutiu a importância do sono e como não descansar o suficiente afetou sua saúde mental. Ela se lembrou de "sentir-se fisicamente paralisada" depois de sofrer graves ataques de pânico no final dos 20 anos, provocados devido à exaustão.

"Houve uma época na minha vida em que eu costumava dormir de três a cinco horas por noite. Eu ficava no set o dia todo e no estúdio a noite toda, fazendo festas e filmando clipes nos fins de semana", escreveu ela. "Eu estava no final dos 20 anos e achava que era invencível."