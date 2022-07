Marco Pigossi relembra conflitos internos ao se descobrir gay: "Pedia a Deus para me consertar"

"Com meu pai, é sempre tenso, não há naturalidade. É distante do universo dele, que é eleitor do Bolsonaro", disse o ator. "Não que ele ache que ser gay é falta de porrada, mas se vota num candidato desse... Existe um ideal político que distancia a gente. Ele nunca vai me pegar pelo braço e se unir nessa causa. Diferentemente do amor incondicional da minha mãe".