Príncipe George faz estreia em Wimbledon com Kate Middleton e Príncipe William

No dia 10 de julho, o futuro herdeiro do trono britânico, de 8 anos, fez uma aparição surpresa na partida final masculina em Wimbledon 2022, marcando sua primeira vez no torneio de tênis. George acompanhou seus pais, Kate Middleton e príncipe William, no Royal Box para assistir Novak Djokovic, da Sérvia, enfrentar Nick Kyrgios, da Austrália, no dia 14 do campeonato no All England Lawn Tennis Club.

Vestindo um terno marinho e gravata listrada combinando, George foi visto acenando para os fãs enquanto se sentava com sua mãe e seu pai. Kate usou um vestido de bolinhas azul-marinho e branco, enquanto William optou por um terno bege e gravata azul-marinho.

Antes da partida, George e seus pais cumprimentaram os meninos e meninas do baile e outros funcionários de Wimbledon. George foi questionado sobre quem ele estava torcendo, mas parecia tímido demais para responder, após William olhar para ele e sussurrar: "Djokovic", informou o The Telegraph. O duque de Cambridge então acrescentou: "Vamos ver quanto tempo dura. Ele apoiará o vencedor".