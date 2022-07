Khloé Kardashian e Kim Kardashian combinam biquínis em viagem de aniversário

As estrelas do reality show do Hulu, The Kardashians, compartilharam cliques juntas em suas contas do Instagram nas águas rasas e cristalinas, enquanto usavam looks combinando.

"Ainda estamos procurando aquele maldito diamante #KampKoko", brincou Khloé em seu post.

Em episódio de 2011, de Keeping Up With the Kardashians, do E!, Kim surtou depois de perder um brinco de diamante de US$ 75 mil no oceano, depois que o então namorado Kris Humphries a jogou na água durante as férias de sua família em Bora Bora. Sua resposta aos prantos levou Kourtney Kardashian a dizer: "Kim, há pessoas que estão morrendo".

Mais tarde no episódio, Kylie Jenner recupera o brinco e o devolve para Kim. "Estava bem profundo", disse a fundadora da Kylie Cosmetics ao BuzzFeed em 2017, "mas não havia muitas ondas".