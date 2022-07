Entenda por que Shawn Mendes chegou a "ponto de ruptura" e adiou turnê

"Temo que, se as pessoas souberem e virem a verdade, possam pensar menos de mim. Elas podem ficar entediadas comigo", escreveu ele. "Então, naqueles momentos em que me sinto pra baixo, ou faço um show ou me escondo."

Ele continuou: "A verdade, na forma atual, é um jovem de 23 anos que constantemente sente que está voando ou se afogando. Talvez seja isso que é estar na casa dos 20, ou talvez seja apenas eu. A verdade é que eu realmente quero aparecer no mundo como meu eu único 100% verdadeiro e honesto e não me importo com o que os outros pensam, às vezes eu me importo! Às vezes eu realmente não me importo com o que as pessoas pensam e me sinto livre. Na maioria das vezes é uma luta mesmo."