George R.R. Martin diz que novo livro do Game of Thrones será "bem diferente" da série

Evan Agostini/Invision/AP, File

E vale dizer que os fãs de Game of Thrones terão mais uma série para assistir em breve, afinal, House of the Dragon vai ser lançada no dia 21 de agosto na HBO. A série - que conta com Matt Smith, Paddy Considine, Olivia Cooke e Emma D'Arcy no elenco - é baseada no livro Fogo & Sangue e acontece 200 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones, mostrando a história da família Targaryen.