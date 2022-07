Deborah Secco revela que já se arrependeu de procedimentos estéticos: "Fiquei um alien"

"Eu não acho que estou na melhor forma que tive na vida. Super tenho questões. Mas sou o melhor que consigo ser hoje. Agora lido melhor com minha imperfeição", adicionou. "Claro que, quando posto, procuro um ângulo melhor, posiciono a câmera em cima e coloco um filtro na cara amassada. Mas está tudo bem ser flagrada ou não no melhor ângulo ou ver uma foto que não me favorece. Isso tem importância nula para mim".