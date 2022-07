Christian Figueiredo e Dynho Alves trocam farpas online após briga em podcast

Ainda assim, no fim o youtuber criticou o dançarino por não saber resolver as coisas com calma: "De qualquer maneira te agradeço por ter pedido desculpa pra Zoo, mas se o seu problema é comigo vem falar comigo. Se não sabe resolver as coisas na tranquilidade, problema seu. O que você tá querendo com esses Stories falando que vai me quebrar? Tá louco?".