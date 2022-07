Kris Jenner responde pergunta sobre Kardashians terem filhos fora do casamento

Antes de seu casamento com Travis Barker, Kourtney deu as boas-vindas a Mason, Penelope, e Reign, com Scott Disick, embora nunca tenham se casado. Enquanto isso, o filho de Kris, Rob Kardashian, divide a filha Dream, com sua ex-namorada Blac Chyna; Khloé Kardashian compartilha a filha True, com o ex-namorado Tristan Thompson; e Kylie Jenner deu as boas-vindas à filha Stormi, e seu filho recém-nascido com o namorado Travis Scott.

Quanto à Kim Kardashian, ela deu à luz a filha North em 2013 antes, de se casar com Kanye West em 2014. O casal teve Saint, Chicago, e Psalm, antes de se separarem em 2021.