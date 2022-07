Kylie Jenner e Stormi Webster reagem ao seu áudio viral no TikTok

A empresária da maquiagem postou um vídeo no TikTok em 6 de julho mostrando sua filha reagindo ao som viral "Stormi, you look like mommy, baby" ("Stormi, você parece a mamãe, bebê"). E podemos dizer que a pequena de 4 anos curtiu muito. O clipe fofo mostrou Kylie e Stormi rindo enquanto ouviam o áudio.

No entanto, esta não é a primeira vez que a dupla mãe-filha inspira um viral na internet. Como esquecer quando Kylie cantou "Rise and Shine" para acordar Stormi de uma soneca? Ou quando a estrela filmou sua primogênita demonstrando suas impressionantes habilidades de snowboard com menos de 2 anos de idade?

E esta não será a última vez que as duas tomarão a internet. No final do dia, Kylie postou outro vídeo fofo ao lado de Stormi dublando o áudio: "O que é melhor do que uma garota da capa? Duas garotas da capa!"