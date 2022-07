As melhores comédias românticas de Cameron Diaz

1996: Nosso Tipo de Mulher

Com uma narrativa que fala sobre a parceria entre dois irmãos, Nosso Tipo de Mulher conta a história dos irmãos Mickey (Edward Burns) e Francis (Mike McGlone). No roteiro, os dois estão casados e felizes da vida, porém, a ex de Mickey, Heather (Diaz), acaba aparecendo e mudando as coisas. Vale dizer que ela acaba tendo um caso secreto com Francis? Complicado!