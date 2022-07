Gil do Vigor se encontra com atores de 'Stranger Things' e fãs vão à loucura

16. Natalia Dyer e Charlie Heaton, que interpretam o casal Nancy e Jonathan, começaram a namorar em 2016, mas mantiveram seu relacionamento privado.

"Isso é algo importante para mim - com minha família, com meus amigos, eu realmente gosto de guardar para mim", disse Dyer à Refinery 29, em 2019, embora ela admitiu: "É uma coisa interessante trabalhar com alguém com quem você volta para casa. É sempre muito divertido."

17. Acredite ou não, dois personagens favoritos dos fãs não deveriam ter saído vivos da primeira temporada, incluindo o bem penteado Steve Harrington, interpretado por Joe Keery, que foi inicialmente roteirizado para ser o namorado mau antes do ator ser escalado.

"Nós amamos Joe. Nós nos apaixonamos por ele durante a produção da primeira temporada, e é por isso que acabamos escrevendo aquele arco para ele, onde ele está ajudando a salvar o dia com Jonathan [Charlie Heaton] e Nancy", disse Ross ao The Hollywood Reporter, em 2017. "Steve deveria ser esse babaca, e Joe era muito mais do que isso."

18. Quem também estava prevista para morrer era Eleven. Sim, acredite.

"Eleven ia se sacrificar para salvar o dia", disse Ross no livro de 2018, Stranger Things: Worlds Turned Upside Down. "Esse sempre foi o jogo final. Mas uma vez que percebemos que a série poderia durar mais de uma temporada, precisávamos deixá-la mais no ar, porque no fundo sabíamos que a série simplesmente não funcionaria sem Eleven. E nesse ponto, sabíamos o quão especial Millie era. Se teríamos mais Stranger Things, Eleven tinha que voltar."