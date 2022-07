Taylor Swift surge ao lado de Margot Robbie e Anya Taylor-Joy em novo trailer de Amsterdam

A cantora de 32 anos vai voltar para as telonas no filme de drama de época Amsterdam. Junto com ela, Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Timothy Olyphant, Robert De Niro, Anya Taylor-Joy e Mike Meyers também estão confirmados no elenco do longa. Haja verba!