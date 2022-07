Tudo sobre a reunião de Kendall Jenner e Devin Booker em Hamptons

A supermodelo e a estrela da NBA pareciam estar bem quando se reuniram no fim de semana de 4 de julho nos Hamptons, onde participaram da festa do proprietário do Fanatics, Michael Rubin. "Kendall e Devin chegaram juntos à festa de Michael e ficaram juntos a maior parte da noite", disse uma fonte ao E! News. "Eles estavam com um grupo de amigos, mas não estavam tentando esconder que estavam lá juntos."

"Kendall estava segurando o braço de Devin a maior parte da noite e eles pareciam muito fofos", acrescenta a fonte. "Ambos estavam no bar tomando shots de 818 Tequila e Devin estava pegando rosé para eles também beberem. Kendall parecia muito feliz e ela estava sorrindo e rindo dele durante a noite."