Rihanna se torna a bilionária mais jovem dos EUA após reinado de Kylie Jenner

No entanto, isso não significa que a fortuna de Kylie não seja tão impressionante. Como observa a Forbes, a estrela de The Kardashians de 24 anos ainda é o membro mais jovem em sua lista das mulheres mais ricas da América⁠, que também conta com Taylor Swift (US$ 570 milhões) e a fundadora do Bumble, Whitney Wolfe Herd (US$ 740 milhões). O ranking marca o quinto ano consecutivo de Kylie na lista.