God of War Ragnarok ganha data de lançamento e novo trailer

Elas são: Digital Deluxe Edition (que terá armadura e itens exclusivos para Kratos e Atreus, além de avatares e um livro digital da arte do jogo), Collector's Edition (tudo o que a Digital Deluxe tem + 2 caixas exclusiva para o CD, 2 totens dos gêmeos Vanir, um set de dados de anão e uma réplica do martelo de Thor, Mjölnir) e Jötnar Edition (tudo o que as outras edições têm + uma réplica do anel de Draupnir, um mapa físico de Yggdrasil, um set de broches e um vinil com as músicas do jogo).