Bruno Gagliasso expõe briga com irmão e exibe toalha de Lula: "Comprei 20"

Na legenda da publicação, Thiago escreveu: "Já que ela ama tanto falar da vida pessoal no Amores do Gioh, por que ela não posta isso também lá? Infelizmente não me tornei um dos amores do Gioh, mas gostaria muito de lhe informar que não moro mais no apê do meu irmão e, mesmo se morasse, não teria vergonha por não pensar igual a ele".