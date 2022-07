Carlos Santana desmaia no palco durante show em Michigan

De acordo com um comunicado publicado em seu site, o músico foi atingido por exaustão pelo calor e desidratação no meio da apresentação no Pine Knob Theatre, em Clarkston. Seu empresário Michael Vrionis disse que Santana foi transportado do anfiteatro ao ar livre para o departamento de emergência da McLaren Clarkston para observação e está passando bem.

Em uma mensagem postada no Facebook, Santana agradeceu a seus fãs por suas "preciosas orações". O membro do Rock and Roll Hall of Fame disse que "esqueceu de comer e beber água", levando-o a desidratar e desmaiar. No entanto, ele disse que ele e sua esposa, a baterista Cindy Blackman Santana, estão bem e "estão indo com calma". Como ele escreveu a seus seguidores, "Bênçãos e milagres para todos vocês."

Santana, de 74 anos, tem se apresentado com o Earth, Wind & Fire como parte de sua turnê Miraculous Supernatural 2022. Seu empresário observou que seu show de 6 de julho no The Pavilion at Star Lake em Burgettstown, Pensilvânia, foi adiado para uma data futura.