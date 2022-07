Como Tom Hanks se sente sobre Tim Allen não ser escalado em 'Lightyear'

O assunto surgiu durante um episódio recente do podcast ReelBlend, do CinemaBlend, quando perguntaram a Hanks se era estranho ter seu novo filme Elvis, no qual ele interpreta o empresário de Elvis Presley, o coronel Tom Parker, nos cinemas competindo com o filme de Buzz Lightyear.

"Que tal isso?", respondeu o vencedor do Oscar. "Eu queria enfrentar Tim Allen, e eles não deixaram Tim Allen fazer isso. Eu não entendo isso."

Mas, em última análise, Hanks está feliz pelas pessoas estarem voltando ao cinema após pausa devido à pandemia do COVID-19.

"Contanto que as pessoas voltem ao cinema", disse ele. "Quero voltar ao cinema com um bando de estranhos e sair com algo em comum. É isso que quero fazer e ir ver um filme com eles, estou ansioso para isso."