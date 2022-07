Kourtney Kardashian critica paparazzi por vender fotos antigas suas

"Fui fazer uma endoscopia na segunda-feira me sentindo ótimo. Mas depois do jantar, desenvolvi uma dor excruciante e fui hospitalizado desde então", escreveu ele em seu Instagram Story. "Durante a endoscopia, um pólipo muito pequeno foi removido em uma área muito sensível, geralmente manipulada por especialistas, que infelizmente danificou um tubo de drenagem pancreático crítico. Isso resultou em pancreatite grave com risco de vida".

No entanto, Travis deixou claro que estava no caminho da recuperação, acrescentando: "Estou muito grato que, com tratamento intensivo, estou muito melhor".