Travis Barker e Kourtney Kardashian viajam para praia após hospitalização

Seis dias depois que o roqueiro do blink-182 foi hospitalizado, ele e sua esposa desfrutaram de um dia de praia em 4 de julho. No Instagram, a estrela de The Kardashians compartilhou um vídeo dela e de seus filhos Penelope Disick e Reign Disick, em um conversível laranja brilhante na estrada, com Travis aparentemente dirigindo. Eles chegaram a uma praia, onde Kourtney e Travis capturaram a areia e as ondas.

Veja as imagens da viagem no vídeo acima!

O passeio aconteceu após o que Kourtney descreveu como uma "semana assustadora e emocional", na qual Travis foi levado às pressas para o Centro Médico Cedars-Sinai, de Los Angeles, com pancreatite. Como o músico explicou em um post no Instagram de 2 de julho, ele fez uma endoscopia e estava "se sentindo ótimo". Mas depois do jantar ele "desenvolveu uma dor excruciante".