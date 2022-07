Veja como Margot Robbie celebrou aniversário no set do filme 'Barbie'

Nas últimas semanas, o elenco de Barbie tem trabalhado duro no projeto, como vimos nas fotos de Margot e seu colega de elenco Ryan Gosling – que interpreta Ken, com os looks dos personagens. Na verdade, a Warner Bros. divulgou a primeira imagem de Ryan loiro platinado em meados de junho, provocando um frenesi nas mídias sociais.

Uma pessoa que definitivamente é fã do visual Ken? O amor de longa data do ator, Eva Mendes. "Na verdade, eu tenho essa cueca - a cueca do Ken. Eu pedi", ela revelou exclusivamente ao E! News' Nightly Pop, no final de junho. "Eu apenas disse: 'Por favor, traga para casa a cueca do Ken. Isso é tudo que eu quero.'"