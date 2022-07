Vanessa Hudgens faz post romântico no aniversário do namorado Cole Tucker

Para o dia especial do namorado Cole Tucker no domingo, 3 de julho, o ex-estrela de High School Musical compartilhou uma mensagem emocionante para o jogador do Arizona Diamondbacks. Juntamente com uma série de fotos com Tucker, Hudgens legendou seu post no Instagram: "Quem é o grande aniversariante?! É o @cotuck".

Ela então fez referência à letra de "Your Song", de Elton John, escrevendo: "Espero que você não se importe que eu coloque em palavras... Como a vida é maravilhosa enquanto você está no mundo. CARAMBA", junto com um emoji com olho pisacando e outro de "eu te amo".

Hudgens concluiu sua mensagem: "Feliz aniversário, bebê".

Depois de ler a nota, Tucker não pôde deixar de se emocionar com sua amada. "Eu te amooooo," ele comentou, "Obrigado baby."

Hudgens, de 33 anos, e Tucker, de 26 anos, provocaram rumores de romance no final de 2020, quando foram vistos em um encontro em Los Angeles. "Eles tiveram um jantar romântico sob as estrelas", disse uma testemunha ocular ao E! News em novembro de 2020. "Eles compartilharam vinho e comida e tiveram uma ótima refeição de duas horas. Vanessa estava tonta de rir. Ela estava olhando para Cole e não conseguia conter o sorriso."