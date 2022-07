Stranger Things: Jamie Campbell fala sobre aparente conexão entre Vecna e Will

Millie Bobby Brown

Millie e seu namorado Jake Bongiovi andaram no tapete vermelho da estreia de Stranger Things juntos em loom preto e branco no dia 14 de maio, depois de fazer sua estreia no tapete vermelho como casal no BAFTA Film Awards em março.

O relacionamento deles parece ter começado em junho de 2021, quando Jake postou uma foto do casal no Instagram com a legenda "bff <3". Mais tarde, a dupla celebrou as festas de fim de ano e o aniversário de 18 anos de Millie juntos em fevereiro de 2022.

No dia 7 de maio, Millie postou uma foto dos dois para comemorar o aniversário de Jake com a legenda: "Feliz aniversário baby, mal posso esperar para voar para a lua e voltar com você! (Schroobie noobie)"

Mais tarde naquele mês, ela postou uma foto de Jake com seu colega de elenco de Stranger Things, Finn Wolfhard, no set com a legenda "quando dois mundos colidem".

Classificamos esse relacionamento com 11 em 10.