Scott Disick curte festa com Abby Wetherington e outras modelos de biquíni em Miami

Menos de um mês depois de se separar da modelo Rebecca Donaldson, o fundador da Talentless, 39 anos, foi flagrado curtindo um dia na água com várias modelos de biquíni – incluindo a ex de Jake Paul, Abby Wetherington – durante uma festa em um iate em Miami.

Nas fotos, Scott usou look casual formado por conjunto preto da Prada e óculos escuros enquanto iniciava seu fim de semana de 4 de julho com um Aperol Spritz na mão.

Em um segundo clique, a estrela de Flip It Like Disick parece estar entregando à modelo de 24 anos, que usava um maiô preto, um pequeno prato com uma vela.

A fuga náutica de Scott ocorre depois que uma fonte disse ao E! News que ele "quer ser solteiro e viver livremente" após sua separação com Rebecca. O casal, que fez sua estreia no tapete vermelho na première de The Kardashians em abril, se separou após dois meses de namoro em junho.