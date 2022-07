Kourtney Kardashian se pronuncia após emergência de saúde "assustadora" de Travis Barker

Neste sábado, 2 de julho, o casal quebrou o silêncio sobre a condição médica do músico após sua hospitalização em 28 de junho, em Los Angeles. Travis revelou que foi tratado para pancreatite depois de passar por uma endoscopia, enquanto Kourtney, que esteve ao seu lado, expressou sua gratidão por ele estar se recuperando.

"Ah, que semana assustadora e emocional", escreveu a estrela de The Kardashians, que se casou com Travis na Itália no mês passado, em seu Instagram Story. "Nossa saúde é tudo e às vezes não damos valor à rapidez com que isso pode mudar. Travis e eu fizemos uma endoscopia de rotina juntos e ele acabou com uma pancreatite grave e com risco de vida".

Kourtney continuou: "Sou muito grata a Deus por curar meu marido, por todas as suas orações por ele e por nós, pela esmagadora demonstração de amor e apoio. Estou tão tocada e agradecida".

A estrela da realidade também agradeceu aos "especialistas, médicos e enfermeiros" por "cuidarem tão maravilhosamente de mim e do meu marido durante a nossa estadia".