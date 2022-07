Travis Barker quebra silêncio sobre hospitalização e susto médico com "risco de vida"

O que é pancreatite e como é tratada?

Pancreatite é a inflamação do pâncreas. Casos leves geralmente se resolvem em dias com repouso, enquanto casos mais graves podem exigir cirurgia, de acordo com o NIH.

Horas depois que Travis foi visto sendo levado às pressas para o hospital, sua filha de 16 anos, Alabama Barker – cuja mãe é Shanna Moakler – foi às mídias sociais para pedir aos fãs orações por seu pai.

Infelizmente, enquanto Alabama estava ao lado de seu pai, seu irmão mais velho Landon Barker não pôde estar lá. O jovem de 18 anos se juntou a Machine Gun Kelly - que é um colaborador frequente e amigo próximo de seu pai - no palco do Madison Square Garden, em Nova York, para apresentar a música "Die in California".

O próprio Travis também twittou no mesmo dia, escrevendo: "Deus me salve", embora as três palavras também possam ter aludido ao nome de uma música lançada em março.

No dia 30 de junho, a mãe das crianças, Shanna Moakler, divulgou sua própria declaração sobre o susto de saúde de seu ex-marido, dizendo: "Obrigada a todos que se preocuparam com meu ex e pai de meus filhos. Eu sei que ele está em ótimas mãos e cercado por apoio amoroso, as melhores equipes médicas disponíveis e sua linda esposa Kourtney".