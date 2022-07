Tudo sobre o 1º encontro de príncipe Charles com Lilibet, filha de Meghan e Harry

Chris Jackson - Pool/Getty Images, Photo by Misan Harriman, Copyright owned by Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex ©2022

Além de conhecer seus parentes reais, Lili também comemorou seu primeiro aniversário durante sua estadia. Harry e Meghan mais tarde compartilharam uma foto da pequena para comemorar o grande marco. A imagem adorável é a primeira de Lili desde o cartão de final de ano da família em 2021. Charles e Camilla também compartilharam uma doce mensagem para sua neta em comemoração ao seu dia especial, twittando: "Desejando à Lilibet um feliz 1º aniversário hoje!"