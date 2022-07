Anne Hathaway celebra aniversário de O Diabo Veste Prada com mensagem política

Ao lado de imagens do filme de 2006, co-estrelado por Meryl Streep e Emily Blunt, a atriz escreveu: "Olhando para trás nas fotos deste filme amado que moldou a vida e carreira de tantos - inclusive a minha - estou impressionada com o fato de que o as jovens personagens femininas deste filme construíram suas vidas e carreiras em um país que honrou seu direito de ter escolha sobre sua própria saúde reprodutiva."

Ela acrescentou: "Vejo vocês na luta."

Baseado no romance homônimo de Lauren Weisberger, O Diabo Veste Prada gira em torno da aspirante a jornalista Andy Sachs (Hathaway), que aceita um emprego como assistente da implacável editora de revistas de moda Miranda Priestly (Streep) na esperança de colocar o pé no porta do mundo editorial. Ao longo do caminho, ela aprende o quão cruel a indústria da moda pode ser, assim como os sacrifícios que as pessoas fazem para chegar ao topo.