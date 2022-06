Como Dakota Johnson se sentiu ao ser envolvida em julgamento de Johnny Depp e Amber Heard

George Pimentel/WireImage

Dakota revelou que ficou chocada ao ver quantas pessoas estavam acompanhando ao caso. "Eu não posso acreditar que as pessoas estão assistindo [o julgamento] como se fosse um show", disse ela à publicação. "É como um drama de tribunal e meu coração se parte. É tão, tão, tão louco. Os humanos são tão esquisitos. A Internet é um lugar muito, muito selvagem."

Após 13 horas de deliberações, o júri concedeu US$ 10 milhões a Depp em danos compensatórios e US$ 5 milhões em danos punitivos. A juíza Penney Azcarate, do Tribunal de Justiça do Condado de Fairfax, mais tarde reduziu os danos punitivos para US$ 350 mil, que é o limite legal do estado, fazendo com que seus danos totais ficassem em US$ 10,4 milhões.

Quanto ao contra-processo de Heard, o júri concedeu à atriz US$ 2 milhões em danos compensatórios.