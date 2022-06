João Vicente de Castro evitou afogamento de Caetano Veloso no Réveillon

João Vicente de Castro, que viveu romance recente com Rafa Kalimann, revelou que já evitou o afogamento de ninguém menos que Caetano Veloso. Ao Que História É Essa, Porchat?, que foi exibido em 29 de junho na TV Globo, João Vicente narrou a curiosa história com Caetano.

O artista revelou que tudo aconteceu no Réveillon, dentro de um barco com outras pessoas, incluindo a esposa do cantor, Paula Lavigne, e a estrela internacional Queen Latifah.