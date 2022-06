Como Meghan e Harry se sentem sobre Palácio não divulgar resultados de investigação

Nessa quarta-feira, 29 de junho, um assessor sênior do Palácio de Buckingham anunciou que a investigação sobre as alegações de assédio moral dos funcionários contra a duquesa de Sussex foi concluída, no entanto, eles não divulgarão suas descobertas.

No dia 3 de março de 2021, funcionários do Palácio anunciaram que lançariam uma investigação depois que Meghan foi acusada de assediar moralmente funcionários.

"Estamos claramente muito preocupados com as alegações do The Times após as alegações feitas por ex-funcionários do duque e da duquesa de Sussex", disse o Palácio de Buckingham em comunicado em março de 2021. "Assim, nossa equipe de RH analisará as circunstâncias descritas no artigo. Os membros da equipe envolvida na época, incluindo aqueles que deixaram o escritório, serão convidados a participar para ver se as lições podem ser aprendidas. A Casa Real tem uma política de Dignidade no Trabalho em vigor há vários anos e não não tolerará bullying ou assédio no local de trabalho."